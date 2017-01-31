Рогозин оценил идею переодеть руководство оборонки в новую форму

Введение единой формы одежды для руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса не является первостепенной задачей для отрасли. Об этом заявил зампред российского правительства Дмитрий Рогозин во вторник, 31 января, передает ТАСС.

«В условиях дефицита бюджета и бюджетной экономии мы считаем наиболее приоритетной задачей для оборонно-промышленного комплекса качественное, своевременное выполнение гособоронзаказа», — сказал он журналистам, подчеркнув, что остальные задачи сейчас не настолько актуальны.

Ранее во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военной промышленности сообщил, что глава Минобороны Сергей Шойгу предложил ввести единообразную форму одежду со знаками отличия для руководства предприятий ОПК.

По информации газеты, этот вопрос начали обсуждать летом прошлого года после видеоконференц-связи с предприятиями во время Единого дня приемки военной продукции. Их руководители надели костюмы, а рабочий персонал и начальники цехов показались в свободной одежде. Это, как отмечает издание, вызвало у министра обороны непонимание.