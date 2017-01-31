Путин сменил начальника управления президента по общественным проектам

Владимир Путин освободил Павла Зеньковича от должности начальника управления президента России по общественным проектами и назначил на эту должность Сергея Новикова. Об этом во вторник, 31 января, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Новиков занимал пост замначальника управления президента по внутренней политике. Несколько лет назад на этой должности работал Зенькович.
28 января пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов сообщал, что Зенькович в ближайшее время будет назначен на пост замминистра образования и науки России.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева до того, как возглавить ведомство в августе 2016 года, работала в администрации президента и была заместителем Зеньковича.
В 2008 году Зенькович занял пост заместителя директора департамента пресс-службы и информации правительства РФ. Во время президентской кампании 2012 год работал заместителем главы предвыборного штаба Владимира Путина Станислава Говорухина. Он был назначен начальником управления президента РФ по общественным проектам с октября 2012 года.
Управление президента по общественным проектам курирует Общественную палату, ОНФ и культурно-патриотические проекты.