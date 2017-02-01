Ростов-на-Дону признали самым опасным европейским городом

Ростов-на-Дону был признан самым опасным городом Европы по версии портала о путешествиях World Atlas. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает kp.ru.

Ростов возглавил список из десяти европейских населенных пунктов с высоким уровнем преступности. При составлении рейтинга использовалась статистическая информация сайта Numbeo — базы данных о городах и странах мира.

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Криминальную ситуацию составители рейтинга считают основной проблемой Ростова-на-Дону. «Близость к украинской границе и военным действиям в Донбассе названа главной причиной роста уровня преступности здесь», — отмечают они.

По данным МВД Ростовской области, с апреля по июнь 2015 года число правонарушений в городе увеличилось на 21,3 процента по сравнению с аналогичным периодом год назад. Рост обусловлен активизацией незаконной торговли оружием, которая подпитывается гражданской войной в Донбассе, отмечают эксперты World Atlas.

Второе, третье и четвертое места в списке самых опасных городов достались итальянским населенным пунктам — Бари, Турину и Неаполю соответственно. Замыкает пятерку французский Марсель.

Во вторую половину перечня в порядке убывания попали также расположенный во Франции Лилль, Ковентри (Англия), Роттердам в Нидерландах, шотландский Глазго и Сараево (столица Боснии и Герцеговины).

В марте 2016 года эксперты порталов Domofond.ru и Avito.ru самым опасным городом России назвали Волгоград.

