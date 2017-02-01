Россия попала в десятку стран с большими рисками из-за старения населения

Bloomberg включило Россию в список 10 стран, наиболее подверженных рискам из-за старения населения. По расчетам агентства, на одного пенсионера в стране приходится 2,4 человека в трудоспособном возрасте.

Агентство решило пересмотреть традиционную методику ООН и Всемирного банка, которая использует усредненный пенсионный возраст (65 лет). Вместо этого Bloomberg учло реальный пенсионный возраст в каждой из стран. В России он на данный момент составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Наибольшие риски выявлены во Франции и Сингапуре, где показатель составил 2,2.

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По 2,3 работника на одного пенсионера приходится в Белоруссии, на Мальте, в Японии и Шри-Ланке. В Греции коэффициент составляет 2,5, в Болгарии и Таиланде — 2,6.

В США на одного пенсионера приходится 4,4 человека трудоспособного возраста, в Китае — 3,5, в Венесуэле — 5,1, а в Уганде — 9.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. Один из проектов предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Другой вариант предполагает одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 63 года. Принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года.