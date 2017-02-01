Правительство Индии создаст нефтяного конкурента транснациональных корпораций

Правительство Индии рассматривает возможность объединения нефтяных активов для создания гигантской госкомпании, способной успешно конкурировать с транснациональными корпорациями, а также с индийской Reliance Industries Ltd, принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани. Об этом рассказал министр финансов Индии Арун Джейтли, сообщает Economic Times.

По данным издания, стоимость такой госкорпорации может превысить 100 миллиардов долларов. По словам министра, объединение госпредприятий, особенно в такой сфере, как ТЭК, откроет новые возможности для развития бизнеса.

Для укрепления энергетического сектора в дальнейшем правительство решило создать два стратегических нефтехранилища в дополнение к трем уже имеющимся. Реализация этого проекта позволит увеличить стратегические запасы нефти Индии до 15,33 миллиона тонн.

В настоящее время правительство Индии контролирует 13 нефтяных компаний, крупнейшей среди которых является ONGC. Рыночная капитализация восьми зарегистрированных на бирже нефтегазовых госкомпаний Индии составляет примерно 108 миллиардов долларов.