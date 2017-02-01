Ким Кардашьян и Канье Уэст запустили детскую линию одежды

Американская телезвезда Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст, анонсировали выход первой коллекции детской одежды под брендом Yeezy. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Harper's Bazaar.

Вещи на себя примерила их дочь — Норт. Она позировала в желтом платье с пайетками, на которое была накинула дубленка с капюшоном, как в последней «взрослой» коллекции.

Какие еще вещи войдет в линейку, пока держится в тайне. Дата релиза не названа.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Последняя была представлена в середине февраля в рамках недели моды в Нью-Йорке. Обувь и одежда от Уэста выходит ограниченным тиражом.

В начале января Кардашьян представила несколько новинок из коллекции Yeezy. Речь идет о ботильонах на шнуровке песочного цвета и спортивных штанах с надписью Calabasas. На последних нарисованы три полоски, что является отсылкой к традиционной символике adidas.