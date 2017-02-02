Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти Brent превысила отметку в 57 долларов. По данным на 12:55 мск, его цена составляла 57,05 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Эталонный сорт подорожал на 0,44 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

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На фоне роста нефтяных котировок происходит укрепление рубля. Доллар на Московской бирже торгуется около отметки 59,65 рубля (минус 0,8 процента), евро — 64,49 (минус 0,4 процента).

1 февраля министерство финансов России сообщило, что средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель, что в 1,8 раза выше, чем за аналогичный месяц 2016 года.

1 января 2017 года вступило в силу соглашение об ограничении нефтедобычи, к нему присоединилась Россия и страны ОПЕК. Оно будет действовать полгода и по необходимости может быть продлено. Кроме того, в ноябре 2016 года на саммите в Вене картель договорился урезать добычу на 1,2 миллиона баррелей в день.

