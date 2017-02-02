Муниципальный депутат придумал неприличную английскую этимологию Донбасса

Депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» Евгений Рымарь оскорбительно высказался о Донбассе, предположив, что название этого региона произошло от английского ругательства. Об этом он написал на своей странице в Facebook (впоследствии пост был удален), сообщает «Таймер».

«А вы знали, что основателем Донецка был англичанин Джон Юз? Мало того, название Донбасс произошло от английского dumbass, что в переводе на русский означает... (нецензурное обозначение глупого человека)», — написал Рымарь.

В комментарии к публикации депутата пользователи соцсети отметили, что подобные заявления являются оскорбительными для жителей региона. Они также подчеркнули, что слово «Донбасс» — производное от «Донецкого бассейна» залежей каменного угля.

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В ноябре 2016-го министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что население юго-востока страны из-за недостаточной генетической чистоты не может воспринимать украинскую культуру. «Когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики», — сказал министр.

В августе депутат Верховной Рады Виктория Сюмар предложила провести всеукраинский референдум о будущем Донбасса. По ее словам, жители региона ненавидят Украину, поэтому киевским властям в ближайшее время не удастся восстановить контроль над утраченными территориями.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.