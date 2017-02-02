IKEA выпустила футболки и рюкзаки с принтами от Кита Нила

Шведский производитель мебели и предметов интерьера IKEA выпустила совместную коллекцию с британским дизайнером одежды Китом Нилом, сообщил «Ленте.ру» представитель компании в четверг, 2 февраля.

В линию под названием Spridd вошли футболки, рюкзаки, посуда, коробки для хранения вещей, термосы, кружки, постельное белье и легкие двухместные палатки с яркими принтами по эскизам Нила. «Палатки, спортивные сумки и термосы будут незаменимы для завсегдатаев модных музыкальных фестивалей. А при переезде, например в студенческое общежитие, пригодятся коробки,» — прокомментировал дизайнер.

Фото: пресс-служба IKEA 1 /5

Кит Нил — британский дизайнер, в 2012 году открыл собственный бренд Kit Neale. Выпускал совместные коллекции с Coca-Cola, Opening Ceremony и Hallmark.

Компания IKEA основана в Швеции в 1943 году предпринимателем Ингваром Кампрадом. В настоящее время это одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, предметов интерьера, текстиля и посуды, располагающая собственным производством в нескольких странах мира, включая Россию. Для разработки мебели и аксессуаров компания имеет свою дизайнерскую команду, а также реализует коллаборации с приглашенными дизайнерами.