Китай обогнал США по спросу на Cadillac

Американский производитель люксовых автомобилей Cadillac в январе впервые продал на зарубежном рынке больше машин, чем в США, сообщает Rambler News Service.

Так, в Китае было реализовано 18 тысяч автомобилей, в то время как в США — лишь 10,4 тысячи. По итогам первого месяца 2017 года продажи Cadillac выросли на 44 процента в сравнении с январем прошлого года, до 29,8 тысячи автомобилей.

«Наш бизнес растет, он привлекает молодую и обеспеченную аудиторию, которая ценит амбициозный характер бренда. Особенно это касается Китая, где мы наблюдаем взрывной рост», — сказал президент Cadillac Йохан де Найссен.

В октябре сообщалось, что продажи нового кроссовера Cadillac XT5 стали рекордными. В октябре в мире было продано 10 282 автомобиля, что стало лучшим результатом с момента запуска модели в 2016 году. Всего с начала года было продано 47 719 экземпляров модели.

