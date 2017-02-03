Истощенный нигерийский мальчик со всемирно известной фотографии пошел в школу

Брошенный суеверными родителями нигерийский ребенок, которого год назад спасла основатель датской благотворительной организации Аня Ринггрен Ловен (Anja Ringgren Loven), отправился в школу. Об этом пишет издание The Independent.

В январе 2016 года мир обошла фотография, на которой Ловен поит водой истощенного двухлетнего ребенка. Родственники отказались от мальчика из-за подозрений в колдовстве. Датчанка взяла его в приют для детей, оказавшихся на улице по вине суеверий, который она открыла на юго-востоке Нигерии вместе с мужем.

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Ловен рассказала The Huffington Post, что кто-то позвонил в приют и сообщил о брошенном ребенке. «Когда мы услышали, что ему только два или три года, то решили не медлить, — отметила женщина. — Такие маленькие дети не могут долго прожить на улице в одиночку». Когда они нашли мальчика, он страдал от недоедания, а его организм кишел глистами.

30 января этого года Ловен опубликовала новый снимок с тем же сюжетом. На нем она позирует с заметно подросшим и поправившимся за минувшие 12 месяцев ребенком. На нем нарядная одежда и ранец. «Сегодня ровно год с тех пор, как мир узнал маленького мальчика по имени Хоуп, — написала Ловен в Facebook. — На этой неделе Хоуп пойдет в школу».