Ярославского омбудсмена раскритиковали за портрет Сталина с девочкой

Пользователей сети возмутил портрет бывшего советского лидера Иосифа Сталина, висящий в одном из кабинетов аппарата уполномоченного по правам ребенка Ярославской области Михаила Крупина. Снимок картины «Сталин и Мамлакат» был опубликован в Facebook-аккаунте депутата ярославской областной думы Елены Богдановой.

«Пришла в приемную уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области и была немного шокирована картиной, которая висит на стене сзади кресла секретаря, не удержалась, сфотографировала», — гласит подпись над публикацией.

Пост Богдановой за сутки набрал более тысячи лайков и привлек внимание пользователей соцсети, которые принялись возмущаться портретом. «И это уполномоченный по правам ребенка?! В шоке! Где еще такое возможно, чтобы тиран, уничтоживший миллионы, красовался в приемной омбудсмена», — отметил один из них.

«Я шокирована, незнанием этого не объяснить», — высказалась подписчица Богдановой.

Сам Куряпин рассказал РИА Новости, что «Сталин и Мамлакат» — портрет из серии исторических снимков руководителей государства вместе с детьми, которыми украшен его кабинет. В частности, у него висят портреты Ленина с детьми, а также Владимира Путина.

Он также добавил, что существует гораздо более серьезные проблемы, на которые стоит обращать внимание, а не критиковать портрет, который висит в кабинете.

