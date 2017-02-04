«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

Лондонский «Челси» обыграл «Арсенал» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 4 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Счет на 13-й минуте открыл защитник «Челси» Маркос Алонсо, на 53-й минуте полузащитник Эден Азар удвоил преимущество «аристократов», а на 85-й минуте вышедший на замену полузащитник Сеск Фабрегас отправил в ворота «Арсенала» третий мяч. В компенсированное время нападающий гостей Оливье Жиру сократил разницу в счете.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает первое место. После 24 матчей в активе подопечных Антонио Конте 59 очков. «Арсенал» идет на третьей строчке. «Канониры» набрали 47 баллов.