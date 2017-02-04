Теннисный турнир в Санкт-Петербурге покинула последняя россиянка

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла француженке Кристине Младенович в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, проходящий в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Младенович. Таким образом, турнир покинула последняя представительница России. В финале француженка сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и словачкой Доминикой Цибулковой.

19-летняя Вихлянцева получила от организаторов wild card (специальное приглашение). Россиянка занимает 115-е место в рейтинге WTA.

St. Petersburg Ladies Trophy завершится 5 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 776 тысяч долларов.