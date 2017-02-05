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СМИ узнали об отказе Белого дома от планов восстановления тюрем ЦРУ за рубежом

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Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от идеи восстановить тайные тюрьмы ЦРУ за рубежом, где, в частности, ранее пытали подозреваемых в терроризме. Об этом пишет газета The New York Times.

Это следует из черновой версии проекта указа, регламентирующего действия в отношении задержанных. В новой редакции документа, который оказался в распоряжении издания, положения о восстановлении тюрем ЦРУ оказались изъяты.

Вместе с тем, в проекте указа говорится о необходимости более широкого использования военной тюрьмы на базе Гуантанамо на острове Куба. На этом объекте, который предыдущая администрация Барака Обамы пыталась закрыть, вновь предполагается размещать задержанных. Также планируется заморозить планы по транспортировке заключенных оттуда в другие места.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил изучить возможность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ за пределами страны. Он предписал высокопоставленным офицерам спецслужб дать рекомендации о необходимости возобновления программы допросов влиятельных террористов-иностранцев, которые будут проводиться за пределами США в специальных местах содержания под стражей, и целесообразности нахождения таких тюрем в ведении ЦРУ.

В запросе президента США была особо отмечена необходимость соблюдения американских законов, исключающих применение пыток.

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