СМИ сообщили об избиении сотрудника МЧС в пожарной части в Москве

Сотрудник МЧС избит в здании пожарной части №19 на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает РЕН ТВ. По сведениям телеканала, сотрудники правоохранительных органов начали проверять эту информацию.

Между тем ряд СМИ сообщает, что пострадавший — начальник пожарной части. По некоторым данным инцидент произошел накануне во время празднования дня рождения потерпевшего.

Мужчина якобы пригласил на торжество, проходившее в стенах части, своего двоюродного брата. В ходе застолья тот нанес родственнику множественные раны пожарным топором. Пострадавшего госпитализировали.

Позднее в пресс-службе главного управления МЧС по Москве в беседе с агентством ТАСС опровергли информацию об инциденте в пожарной части.

«Никакого происшествия на территории пожарной части на севере Москвы не было. Бытовой конфликт с участием сотрудника МЧС произошел не на территории подразделения и в неслужебное время. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку», — отметили там.

