Премьер-министр Норвегии констатировала сложный период в отношениях с Россией

Российско-норвежские отношения переживают сложные времена, но это не мешает странам успешно сотрудничать в важных областях. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявила премьер-министр королевства Эрна Сульберг, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

Премьер-министр прокомментировала ситуацию с депутатами парламента Норвегии, которые не смогли получить российские визы, а также заявления спецслужб страны о попытках хакеров из России взломать электронную почту норвежских госслужащих. По ее словам, эти случаи лишь сделали достоянием общественности то, что норвежские власти отмечали уже давно, а именно тот факт, что «ситуация в отношениях с Россией сложная». «Вместе с тем, у наших стран по-прежнему очень хорошие двусторонние отношения в тех областях, где нам необходимо сотрудничать», — подчеркнула Сульберг.

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Глава правительства отметила, что для норвежских властей нет ничего принципиально нового в заявлениях Полицейской службы безопасности (ПСБ) страны о том, что предположительно связанные с Россией хакеры пытались взломать учетные записи электронной почты сотрудников министерства иностранных дел, Минобороны и самой службы. «ПСБ и разведслужбы неоднократно обращали внимание на исключительно высокую активность России в киберпространстве, однако теперь у нас есть конкретный пример», — указала она.

3 февраля полиция Норвегии заявила, что в январе российские хакеры пытались взломать электронную почту ряда норвежских госслужащих.

1 февраля депутаты норвежского парламента были вынуждены отменить поездку в Москву из-за того, что не смогли получить российские визы. По словам министра иностранных дел королевства Берге Бренде, «весьма прискорбно, что некоторым членам парламентского комитета по внешней политике и обороне не дали посетить Россию, несмотря на приглашение».

В конце января норвежская телекомпания NRK обвинила российских дипломатов в попытках вмешательства в работу Нобелевского комитета.