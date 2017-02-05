Саакашвили предрек Украине статус сверхдержавы Европы

Украина «обречена быть сверхдержавой Европы», без которой «Евросоюз не выживет». Такое мнение высказал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире «Радио Вести» в субботу, 4 февраля.

При этом, по его словам, Киев находится в том положении, при котором может ставить Брюсселю условия. «Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста". Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это"», — заявил Саакашвили, подчеркнув, что «у Европы нет будущего» без этой страны.

Кроме того, бывший губернатор выразил мнение, что «Украина по экономическому потенциалу — мощная европейская страна». «Мы должны на это настроиться и за 5-15 лет превратить ее в ведущего игрока европейской политики», — отметил он. Саакашвили также выразил сожаление тем, что несколько предыдущих руководителей «позиционировали Украину как объект международной политики, а не как субъект».

12 января Саакашвили обвинил украинского лидера Петра Порошенко во вранье и коррупции. «Президент нагло лжет. Он говорит о деньгах, которые ему в карман должны были поступить из одесской таможни. Во время моего руководства [областью] они ему не поступали», — заявил он.

В декабре 2016 года Саакашвили назвал своей целью смену всего украинского политического класса. По его словам, киевский политбомонд существует уже 25 лет и за это время Украина по ВВП на душу населения стала самой бедной страной в Европе. Ранее бывший губернатор объявил о начале сбора средств на развитие создаваемой им на Украине партии «Рух новых сил».

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015-го, объявил об уходе в отставку в ноябре прошлого года. Свое решение он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украине продолжают господствовать коррупционеры, которые «капитализируют кровь солдат, жертв Майдана, которые предали идею украинской революции». Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил политика от должности своего советника. До этого Саакашвили с 2004 по 2013 год пребывал на посту президента Грузии.