Голливудские блокбастеры превратили в «легенды видеосалонов» на VHS-кассетах

Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт @iamsteelberg, автор которого представляет, как выглядели бы обложки VHS-кассет с современными голливудскими блокбастерами.

Подборку работ Steelberg в своем Facebook опубликовал известный блогер и обзорщик кинофильмов BadComedian. За сутки запись набрала более 200 лайков, а пользователи отметили, что обложки напоминают им о легендарной «эпохе видеосалонов».

Всего Steelberg сделал более 70 тематических обложек к кассетам, творчески переосмыслив сюжеты некоторых фильмов и сериалов. Среди них «Мачете», «Грань будущего», «Мистер Робот», «Мир Дикого Запада» и многие другие. За полтора года существования аккаунта на него подписалось 30 тысяч человек.

В июле 2016 года последний в мире производитель видеомагнитофонов Funai Corporation объявил о завершении их производства. По словам руководства компании, такое решение принято из-за «затруднений при поиске комплектующих».