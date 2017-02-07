Плату за вход в храм Василия Блаженного повысят из-за нагрузки на памятник

Государственный исторический музей (ГИМ) планирует повысить плату за вход в Покровский собор (храм Василия Блаженного), чтобы ограничить антропогенную нагрузку на памятник. Об этом ТАСС во вторник, 7 февраля, сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин.

«Это вопрос серьезный и болезненный, мы постараемся компенсировать это большой линейкой льготных билетов», — отметил он. По словам Левыкина, в прошлом году из-за наплыва посетителей в летний сезон в Покровском соборе пришлось ввести выходной день.

«Мы не хотим закрыться от людей, но должны найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению», — подчеркнул директор Исторического музея.

Он добавил, что место расположения собора на Васильевском спуске — «достаточно экстремальна». «Мы постоянно осуществляем мониторинг состояния не только самого собора, но и грунтов под ним, существующая на сегодняшний день ситуация уже опасна», — заявил Левыкин.

С 1 апреля стоимость полного входного билета повысится с 350 рублей до 500 рублей. Семейный билет для двоих взрослых и максимум двух детей будет стоить 800 рублей. В настоящее время его стоимость составляет 600 рублей. Таким образом ГИМ попытается регулировать поток посетителей.

Храм Василия Блаженного является филиалом Исторического музея с 1928 года. Он находится в совместном пользовании ГИМ и Русской православной церкви (РПЦ). В 2015 году в Росимуществе заявили, что готовы рассмотреть заявку на передачу собора РПЦ в случае ее поступления.