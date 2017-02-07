Мантуров рассказал о дешевых крымских продуктах

В Крыму и Севастополе цены на продукты ниже московских вдвое. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает Rambler News Service.

«В части потребительской корзины на декабрь прошлого года цены в Крыму и Севастополе в два раза ниже, чем в Москве», — сказал он. Мантуров подчеркнул необходимость развития на полуострове малых форматов торговли.

В конце января сообщалось, что Росстат по итогам 2016 года зафиксировал рост продовольственной инфляции на 3,9 процента, что втрое выше европейской — 1,1 процента. За прошлый год в России наиболее существенно выросли цены на масло — на 13 процентов (в среднем по странам Евросоюза — на 2,7 процента), рыбу и морепродукты — на 8,6 процента (плюс три процента в ЕС). Стоимость молочных изделий, сыра и яиц в Евросоюзе в 2016 году не изменилась, в России увеличилась на 8,5 процента.

Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли на 5,6 процента, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 4,7 процента, мясо и мясопродукты — на 2,6 процента. В прошлом году в России подешевели лишь фрукты — на четыре процента и овощи — на 7,7 процента.

