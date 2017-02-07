Исторический музей в Москве бесплатно накормит посетителей 145 тортами с золотом

Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве в честь своего 145-летия угостит посетителей тортами, покрытыми пищевым золотом. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

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Всего будет изготовлено 145 кондитерских изделий, по числу лет, общей массой 500 килограммов. Для покрытия тортов используют пищевое золото 960-й пробы.

Угощать сладостями будут в субботу, 11 февраля. Чтобы попробовать «золотые» торты, нужно лишь купить билет в ГИМ. В честь дня рождения музея вход в него будет вдвое дешевле обычного.

Известно, что торты сделаны вручную по рецептам, взятым из парижской кулинарной книги 1752 года. Их подарил музею крупный кондитер, личность которого не раскрывается. Если сладости не съедят 11 февраля, дегустация продолжится на следующий день.

Государственный исторический музей был основан в 1872 году. Он располагается на Красной площади, его коллекция включает более 5 миллионов экспонатов и 14 миллионов листов документов. Ежегодно ГИМ посещают свыше 1,5 миллиона человек.

