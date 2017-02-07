Роскомнадзор объявил о разблокировке популярного порносайта YouPorn

Порноресурс YouPorn исключен из реестра запрещенных сайтов. Соответствующее сообщение появилось 7 февраля в официальном аккаунте Роскомнадзора.

Регулятор уточняет, что разблокировка связана с отменой решения суда, постановившего заморозить ресурс в России.

YouPorn в России заблокировали по решению Первореченского районного суда Владивостока, вынесенному в июне 2016 года. До этого блокировались отдельные страницы ресурса.

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В конце января приморский адвокат Алексей Клецкин добился отмены блокировки YouPorn. Клецкин рассказал, что обратил внимание суда на несколько нарушений. В частности, YouPorn не вызывали в суд. Кроме того, прокуратура настаивала на том, что сайт небезопасен для детей, хотя в действительности посетители обязаны пройти процедуру подтверждения возраста.

Ранее 7 февраля стало известно о блокировке в России другого популярного порносайта — Brazzers.