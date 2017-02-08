Иркутского студента накажут за бранную надпись под госномером

Видео: 360tv.ru

В Иркутске студента одного из юридических вузов привлекут к административной ответственности за неуважение к гражданам из-за бранной надписи «просто [все равно]» под госномером автомобиля, на котором молодой человек катался по городу. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. Отмечается, что машина принадлежит отцу юноши.

Видеозапись задержания и допроса молодого человека опубликовал телеканал «360».

Автомобиль Toyota остановили за тонировку лобового и передних боковых стекол. В ходе осмотра полицейские заметили и ругательство. «Надпись с бранным словом я не заметил, поэтому ездил так», — заявил студент. Полицейские поместили его в спецприемник. Заведены административные дела по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») и статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).