Киевлян призвали добираться на работу на велосипеде в 20-градусный мороз

Жителям Киева предложили 10 февраля пересесть на двухколесный транспорт. В этот день в столице Украины будет проходить акция «На велосипеде на работу», сообщает в среду, 8 февраля, на своей странице в Facebook Ассоциация велосипедистов города.

Всех желающих поучаствовать ждут в 8 часов утра у Лядских ворот на майдане Незалежности. «Приезжайте всем офисом на работу на велосипедах. Ехать вместе всегда веселее и безопаснее», — говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что с помощью мероприятия хотят привлечь внимание киевских властей к плохо убираемым дорогам и отсутствию велосипедной инфраструктуры.

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По прогнозу украинских синоптиков, в ночь на 10 февраля в Киеве ожидается около 20 градусов мороза.

В июле 2016-го мэр Киева Виталий Кличко вручил столичным стражам порядка 100 велосипедов и предупредил их, что с этого транспортного средства можно упасть.

О том, что патрульные полицейские начнут пользоваться велосипедами, он сообщил 28 апреля. Тогда же он добавил, что в Киеве ведутся работы по обустройству новых велодорожек и парковок, есть маршруты в нескольких парках.

Неделей раньше Кличко по дороге на работу упал с велосипеда, перелетев через руль.