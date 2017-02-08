На заводе Samsung в китайском Тяньцзине вспыхнул пожар

На заводе компании Samsung в китайском городе Тяньцзинь, где производятся литий-ионные аккумуляторы, начался пожар. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в цехе, где делают батареи для смартфонов Galaxy Note 7. Компания объявила, что имело место небольшое возгорание, однако пламя быстро распространилось по зданию. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стали «производственные проблемы». На месте работают 110 пожарных. Власти не исключают выброса вредных веществ. Официальный представитель Samsung сообщил, что возгорание произошло на складе, где хранилась бракованная продукция.

Модель Samsung Note 7 поступила в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя, после множественных случаев их самовозгорания, корпорация сначала остановила продажи, а потом полностью прекратила производство. По результатам расследования 23 января было объявлено, что причина самовоспламенений — слишком большая аккумуляторная батарея, что приводило к перегреву.

