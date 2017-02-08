Трамп раскритиковал американского ретейлера за отказ закупать товары его дочери

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением американского модного ретейлера Nordstrom не продлевать контракт с его дочерью Иванкой на закупку выпускаемой под ее торговой маркой продукции. Об этом в среду, 8 февраля, американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Nordstrom так нечестно обошелся с моей дочерью Иванкой. Она великая личность — всегда побуждает меня поступать правильно! Ужасно!» — сказано в публикации.

Позднее 8 февраля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер объяснил, что заявление Трампа не связано с интересами бизнеса, он поступил как любящий отец. «Я думаю, это было не о бизнесе, а о нападках на его дочь. Он избирался в президенты, он победил, он руководит страной, и, я думаю, когда озабоченность в связи с его действиями и его указами переносится на членов его семьи, у него есть полное право заступаться за них и хвалить их успех», — цитирует РИА Новости заявление Спасера, сделанное на регулярном брифинге.

Он также выразил мнение, что предпринимаются усилия подорвать имя Иванки из-за должности ее отца. «Это явные попытки атак на политику ее отца и на ее доброе имя», — уверен представитель Белого дома.

3 февраля стало известно о том, что сеть американских универмагов Nordstrom решила прекратить продажу товаров, выпускаемых под брендом Иванки Трамп, в качестве причины был назван низкий спрос.

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Дональд Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, его инаугурация состоялась 20 января. Еще в ходе предвыборной кампании вставал вопрос, сможет ли он в случае успеха избежать конфликта интересов между своей предпринимательской деятельностью и работой на посту главы Соединенных Штатов.

Иванка — дочь Дональда Трампа от первого брака , ей 35 лет. Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки.