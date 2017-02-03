Американский ретейлер простился с брендом дочери Трампа

Американский ретейлер Nordstrom прекратил продавать вещи под брендом дочери президента США Иванки Трамп, сообщает Business Insider.

Отказаться от его использования пришлось из-за снижения его популярности у покупателей, пояснили изданию в компании.

«Каждый год мы сокращаем около 10 процентов брендов и обновляем наш ассортимент примерно на столько же. В данном случае, ориентируясь на оценку эффективности бренда, мы решили не покупать его в этом сезоне», — сказали порталу в пресс-службе Nordstrom.

Решение Nordstrom принято на фоне призывов противников Трампа к бойкоту розничных магазинов, которые продают товары под брендом семьи президента США.

Материалы по теме Великая американская стена Как сегодня выглядит граница между США и Мексикой

Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки. Как отмечает издание, еще в среду, 1 февраля, все эти товары были доступны на сайте Nordstrom.

Дональд Трамп после избрания на пост президента США принял ряд спорных решений, касающихся миграционной политики. В частности, он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.

Кроме того, он запретил въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.