Маск пообещал высказать Трампу возражения против его иммиграционной политики

Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом выступит против ужесточения иммиграционной политики.

«На завтрашней встрече я и другие участники выскажем наши возражения против недавнего исполнительного указа об иммиграции и предложим рекомендации, как изменить политику», — написал Маск в своем Twitter.

Он подчеркнул важность работы в консультативном совете при администрации США, чтобы «обеспечивать обратную связь». При этом Маск добавил, что его согласие сотрудничать не означает, что он поддерживает решения Белого дома.

«Моя цель — ускорить переход мира к устойчивой энергетике и помочь сделать человечество многопланетной цивилизацией», — подчеркнул бизнесмен.

27 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, на 120 дней приостановлен прием беженцев из всех государств. Это решение вызвало возмущение как в США, так и в других странах.