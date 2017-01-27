Создатель РД-180 оценил реалистичность обещаний Илона Маска

Академик РАН, создатель востребованного США ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин в интервью «Ленте.ру» рассказал о реалистичности большинства проектов Илона Маска в космической сфере. «Честь и хвала Илону Маску! Надо отдать ему должное, он идет непроторенной дорогой», — отметил эксперт.

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«Технически использование возвращенных Space X ступеней возможно, но надо детально отрабатывать технологию и особое внимание уделять тому, чтобы ничего не было повреждено при спасении», — рассказал Каторгин.

По словам эксперта, использующийся SpaceX двигатель Merlin представляет собой крайне интересную разработку, хотя и уступает российским аналогам.

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Кроме того, Каторгин выразил уверенность, что Маск торопится с полетом на Марс, запланированным на 2018 год.

«Торопиться в этом вопросе абсолютно не надо: надо отправить для изучения планеты больше беспилотных аппаратов. Марс таит немало загадок и опасностей, в том числе и для человека», — резюмировал Каторгин.

Маск является основателем компаний SpaceX (производит ракеты и космические корабли) и Tesla Motors (создает электромобили), а также инициатором проекта Hyperloop (гибридной транспортной системы из вакуумного поезда и маглева). Кроме того, он принял участие в создании компаний PayPal (занимается электронными платежами) и SolarCity (солнечная энергетика). Фирма SpaceX получила контракт НАСА на доставку астронавтов к МКС. К 2025 году бизнесмен пообещал отправить первого человека на Марс.

Соглашение о поставке разработанных Каторгиным двигателей РД-180 в США было заключено между Москвой и Вашингтоном в 1997 году. В декабре 2014 года Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, но затем отменил его.

