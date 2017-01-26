Создатель ракетных двигателей объяснил зависимость США от России

Академик РАН, создатель востребованного США ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин в интервью «Ленте.ру» рассказал о невозможности создания американского аналога российской разработки в ближайшие годы.

«Конечно, США хотят иметь свой двигатель. Сумеют ли американцы создать что-то такое же или лучше, не знаю. Посмотрим. Создание нового двигателя — дело не быстрое», — уточнил Каторгин.

По словам эксперта, Россия с 1997 года успела поставить США 87 двигателей.

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«Но без России в космос американцы не улетят: вдобавок к 101 двигателю они заказали еще 20, забыв про все санкции», — уточнил Каторгин, добавив, что эта программа будет выполнена в полном объеме.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках в США 101 двигателя РД-180, оцениваемое примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году.

В декабре 2014 года Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, но затем отменил его, что позволило компании ULA, производителю ракет Atlas V, заказать у НПО «Энергомаш» еще 20 РД-180 до 2020 года.