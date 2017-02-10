Титов рассказал об интересе со стороны французских налоговиков

Налоговые органы Франции уже шесть месяцев проверяют принадлежащий «Абрау-Дюрсо» шампанский дом Chateau d'Avize в Шампани. Об этом заявил президент и владелец «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, передает Rambler News Service.

При этом, по его словам, никаких нарушений со стороны дочки «Абрау-Дюрсо» французские налоговики не нашли.

Титов также заявил о том, что Chateau d'Avize за последние шесть лет работы по Франции не удалось получить ни одного кредита. Тем не менее, в «Абрау-Дюрсо» «продолжают верить в этот проект». «В этом году мы будем презентовать наше первое биодинамическое Chateau d'Avize, он появится чуть позже в этом году», — сказал Титов.

«Абрау-Дюрсо» приобрела шампанский дом Chateau d'Avize в 2010 году. Предприятие производит биодинамическое вино традиционными методами, так же, как его делали 200-300 лет назад.

В октябре 2016 года совладелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов говорил о том, что компания рассматривает возможности для налаживании производства шампанского в Китае. По словам Титова, у компании есть и другие планы по расширению бизнеса за рубежом, однако реализуются они непросто и медленно.

«Абрау-Дюрсо» — российская компания, занимающаяся производством шампанского и игристого вина. Владельцем является возглавляемая предпринимателем, российским бизнес-омбудсменом Борисом Титовым компания SVL.