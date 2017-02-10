В Минобороны подвели предварительные итоги проверки ПВО Москвы

Система противовоздушной обороны Москвы и Центрального промышленного района доказала свою эффективность в ходе внезапной проверки Воздушно-космических сил, условно уничтожив более 150 воздушных целей. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в Минобороны России.

Все воздушные цели, совершавшие маневры в зоне ответственности объединения ПВО-ПРО и имитировавшие полеты истребителей, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, были «своевременно перехвачены и условно уничтожены».

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«Подразделения ВКС подтвердили высокий уровень боевой подготовки и способность эффективно выполнять задачи по охране воздушного пространства», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Силы, задействованные во внезапной проверке, возвращаются в места постоянной дислокации. Генштаб вооруженных сил России приступил к анализу действий соединений и воинских частей ВКС.

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась во вторник, 7 февраля, по приказу президента Владимира Путина и завершится в пятницу, 10 февраля. К ней привлечены около 45 тысяч военных и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.