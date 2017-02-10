В Тамбове катавший пассажиров пилот теплового аэростата помешал полетам военных

В Тамбове устанавливают личность пилота теплового аэростата, нарушившего запрет на полеты в зоне военного аэродрома и помешавшего плановым полетам, а так же поставившего под угрозу жизнь двух пассажиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«3 февраля 2017 года с военного аэродрома Тамбова осуществлялись плановые полеты военных воздушных судов. Однако пилот теплового аэростата с находящимися в гондоле аэростата двумя пассажирами вопреки запрету на полет выполнил взлет и продолжил движение в районе полета военного самолета. Кроме того, аэростат пролетел над территорией войсковой части на высоте 100 метров и пересек зону для захода на посадку воздушных судов, тем самым создав угрозу безопасности жизни и здоровья пассажирам», — рассказала Екатерина Короткова, старший помощник московского транспортного прокурора.

Она уточнила, что по заявлению командира воинской части была проведена прокурорская проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как рассказал источник в правоохранительных органах, личность пилота аэростата до настоящего времени не установлена. «Из-за его маневра одному самолету пришлось прервать посадку, и уйти на второй круг, причем в опасной близости от воздушного шара. Именно это и стало причиной обращения военных в прокуратуру», — рассказал Ленте источник в правоохранительных органах. Он так же уточнил, что полеты аэростатов проходят в городе регулярно, и все чаще создают сложности как военным, так и гражданским пилотам.

В марте 2015 года в Дмитровском районе Подмосковья упал аэростат. Пилот и два пассажира получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.