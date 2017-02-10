В Брюсселе произошло массовое отключение света

Массовое отключение света произошло вечером в четверг, 9 февраля, в столице Бельгии Брюсселе. По данным сетевой компании Sibelga, без электричества остались три коммуны, в которых проживают около 200 тысяч человек.

Авария в энергосистеме произошла около 22:40 по местному времени (00:40 мск пятницы) и затронула коммуны Схарбек, Эвере и Сен-Жосс-тен-Ноде. Причиной ЧП стал технический сбой на подстанции в Схарбеке, расположенной на северо-востоке Брюсселя. Без питания остались 5 из 48 подстанций, обслуживающих бельгийскую столицу.

Квартал, в котором располагаются учреждения Евросоюза, также остался без электричества, однако в самих зданиях институтов ЕС свет есть, передает RTL. По заверению Sibelga, электричество также подается в больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

В обесточенных районах не работает уличное освещение и светофоры, однако ситуация спокойная, людей на улицах нет, сообщает ТАСС.

Проблемы с энергоснабжением, как отмечает RTL, начались еще во второй половине дня 9 февраля. Около 17:45 по местному времени (19:45 мск) без света остались кварталы, расположенный в районе улицы Тонгр. На устранение последствий аварии ушло около 2,5 часов.

