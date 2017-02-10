Claire's сделал коллекцию украшений с видеоблогером

Американская компания Claire's объявила о сотрудничестве с видеоблогером Марией Вэй. В совместную коллекцию вошли украшения и аксессуары. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

«Claire’s — это как подружка, которая поможет тебе выглядеть круто в любой ситуации. Мне особенно нравится, что этот бренд идеально подходит для таких девушек как я: молодых и активных», — сказала Вэй. Кроме украшений в коллекцию вошли также брелки и чехлы. Они выполнены в розовых тонах и украшены блестками.

Claire's — американская компания, основана в 1961 году. Штаб-квартира марки располагается в Хоффман-Истейтсе (штат Иллинойс). Под этим брендом продается бижутерия и аксессуары.

В разное время марка представляла лимитированные коллекции, созданные в сотрудничестве с певцами Джастином Бибером и Кэти Перри.