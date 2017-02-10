Bloomberg предсказал российской экономике рост в 2017 году

ВВП России вырастет в текущем году на 1,1 процента, а в следующем — на 1,5 процента. Таковы усредненные результаты опроса аналитиков, проведенного агентством Bloomberg, передает Rambler News Service.

По мнению экспертов, основным фактором экономического роста в России станут растущие цены на нефть, которые после двух лет снижения уже поднялись вдвое в 2016 году.

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Также, по словам аналитиков, росту российского ВВП будет способствовать улучшение инвестиционного климата и снижение политических рисков для иностранных инвесторов. Предполагается также, что США могут ослабить санкции в отношении России.

Такой прогноз в целом соответствует ожиданиям других институтов. Ближе всего к нему оценка ООН, которая предсказала рост российской экономики в этом году на процент, а в следующем — на 1,5 процента. По прогнозу Всемирного банка российская экономика в текущем году вырастет на 1,5 процента, а в следующем — на 1,7 процента. Институт международных финансов (IIF) прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 1,4 процента.,

По прогнозу Минэкономразвития России, ВВП вырастет по итогам года на два процента.

По первой оценке Росстата, в 2016 году ВВП России сократился на 0,2 процента и составил 85,88 триллиона рублей.