На губернаторов возложили ответственность за мобилизационный призыв

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому губернаторы и главы муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламенты в пятницу, 10 февраля.

«Законопроект разработан в целях возложения персональной ответственности за осуществление полномочий, функций и исполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации (…) на руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов России, глав муниципальных образований», — говорится в пояснительной записке.

Поправки, внесенные в федеральный закон о мобилизации от 1997 года, призваны обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий.

В январе 2016-го член фракции «Единой России» в законодательном собрании Свердловской области Максим Иванов предложил запретить не отслужившим в армии мужчинам избираться в депутаты.