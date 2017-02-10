В Генштабе Турции заявили о передаче России координат попавших под удар военных

Генштаб Турции заявил, что заблаговременно оповестил Москву о нахождении своих военных в точке, куда был нанесен удар российскими воздушно-космическими силами, передает Reuters.

По версии Анкары, турецкие военные находились на этой позиции в течение 10 дней. Соответствующие данные за день до инцидента были переданы российским военным на авиабазе в Хмеймим, а также российскому военному атташе.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе ударов, один из которых повлек гибель трех турецких военных в районе города Аль-Баб, ВКС опирались на данные Анкары. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве причиной непреднамеренного удара считают «несогласованность в предоставлении координат». По его словам, договоренности о совершенствовании механизмов координации поможет в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

9 февраля в Генштабе ВС Турции сообщили об ударе ВКС России на севере Сирии, в результате которого погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Данные подтвердили в Минобороны России, подчеркнув, что удар был непреднамеренным.

После инцидента состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились усилить координацию военных действий в Сирии против террористов.

Позднее источник в военном командовании Турции отметил, что Анкара положительно оценила конструктивную позицию властей России.