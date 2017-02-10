Кремль назвал источник использованных при ударе ВКС в Аль-Бабе координат

В ходе нанесения авиационных ударов, один из которых повлек гибель военных в районе сирийского города Аль-Баб, российские ВКС опирались на предоставленные турецкой стороной данные. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 10 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«К сожалению, наши военные в ходе нанесения авиационных ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами и в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», — заявил пресс-секретарь президента России.

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Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования и сожаления турецкой стороне в связи с произошедшим. «Что касается этого инцидента, то причины его понятны, здесь как такового спора нет», — отметил Песков. В то же время он затруднился ответить на вопрос о том, можно ли считать инцидент исчерпанным.

Официальный представитель Кремля подчеркнул также, что в Москве причиной непреднамеренного удара считают «несогласованность в предоставлении координат». По его словам, договоренности о совершенствовании механизмов координации поможет в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

Накануне, 9 февраля, в Генштабе ВС Турции сообщили об ударе ВКС России на севере Сирии, в результате которого погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Данные подтвердили в Минобороны России, подчеркнув, что удар был непреднамеренным. После инцидента состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.