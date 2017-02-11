Британская школа завела карликовых коз для воспитания учеников

Школа в британском городе Брайтон завела карликовых коз. Педагоги утверждают, что животные оказывают положительное влияние на поведение учеников, сообщает издание The Daily Telegraph.

Козы появились в учебном заведении по инициативе сотрудницы. Финансовый директор школы Хиллари Голдсмит предложила завести их, чтобы избавиться от сорняков во дворе. Вскоре в школе поселились пять карликовых коз. Эффект, который они произвели на детей, стал сюрпризом для учителей.

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Ученики организовали клуб, в который записались более 100 человек. Во время обеда дети общаются с животными, ухаживают за ними и проводят время на свежем воздухе. Один из школьников специально приходит в школу пораньше, чтобы покормить коз.

«Есть масса хорошо документированных исследований об успешном использовании животных в качестве психотерапевтического метода, помогающего детям общаться и формировать тесные связи с животными», — говорит Голдсмит.

В январе сообщалось, что фермер из американского штата Орегон ведет уроки для любителей йоги с козами. Необычное занятие привлекло сотни американцев.