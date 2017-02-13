Bentley предложил мужчинам пахнуть мхом

Компания Bentley представила новый древесный аромат для мужчин. Он получил название Momentum. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В нем чувствуются ноты амбрового дерева, сандала, мускуса и мха, а также лаванды и герани. Цены на парфюм варьируются от 68 до 89 евро.

Под брендом Bentley также производится и одежда. Например, весной 2016 года была представлена коллекция Motorsport Collection. Вдохновением для дизайнеров послужили форма и окраска модели Continental GT3.

В коллекцию вошли толстовки, олимпийки, жилеты, кепки и детские слипы в бело-серо-зеленой гамме, а также сумка, рюкзак, зонтик и игрушки. Одеться в стиле Continental GT3 сможет вся семья: в коллекции есть как одежда для взрослых, так и для детей от 3 до 8 лет, а также комбинезон из хлопка для младенцев с символикой автомобиля.