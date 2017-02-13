В ЛНР сообщили о подрыве пропавших украинских разведчиков на растяжке

Группа разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавшая в Луганской области в ходе выполнения боевого задания, подорвалась на растяжке и была брошена командованием умирать. Об этом в понедельник, 13 февраля, порталу «Луганск 1» сообщили в 6-м полку имени Матвея Платова народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Они [разведгруппа] выходили в эфир, просили подмогу, но никто на помощь не пришел. Мы перехватили их призыв. Судя по сообщению, группа подорвалась на растяжке, возможно — собственной. Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали. На самом деле их никто не искал, никто не пришел на помощь, их оставили умирать», — сказал представитель народной милиции.

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Ранее в этот же день в пограничной службе ЛНР заявили, что украинская разведгруппа, которая пыталась проникнуть на территорию республики, вероятно, уничтожена. В ведомстве отметили, что любое несанкционированное проникновение вооруженных людей, особенно переход через линию соприкосновения, расценивается как провокация и немедленно пресекается.

11 февраля пресс-офицер тактической группировки «Мариуполь» ВСУ Дмитрий Завтонов сказал, что группа украинских разведчиков пропала в Луганской области, выполняя боевое задание. По его словам, военнослужащие должны были наблюдать за передним краем позиций ВСУ и ополчения. «В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — отметил он, не уточнив численность группы. Он добавил, что с бойцами пытаются связаться, начаты их поиски.