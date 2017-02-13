Путин поздравил президента Туркмении с переизбранием на третий срок

Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 13 февраля.

«Итоги голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Кроме того, Путин высоко оценил вклад Бердымухамедова в развитие отношений между Москвой и Ашхабадом, а также выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Выборы президента Туркмении прошли 12 февраля. По предварительным итогам голосования, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов получил 97,69 процента голосов избирателей (свыше трех миллионов человек). В стране работали более 2,5 тысячи избирательных участков, еще 39 — при дипмиссиях республики за рубежом.

Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.