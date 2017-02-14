Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в российских отелях

Цены в российских отелях в 2017 году могут вырасти на 30 процентов по сравнению с 2016-м. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает портал «Блокнот».

К таким выводам пришли эксперты агентства недвижимости Blackwood и гостиничной компании Top Hotel Experts, проанализировавшие показатели отельных рынков Москвы и Санкт-Петербурга.

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Специалисты отметили рекордный рост заполняемости российских гостиниц в 2016 году. На такие показатели, по их словам, повлиял приток туристов. Число зарубежных путешественников в стране за прошлый год увеличилось на 6 процентов, а внутренних — на 15.

«На российском рынке в подавляющем большинстве городов наблюдается рост турпотока и загрузки отелей. 2016 год стал благоприятным как для зимних, так и для летних курортов», — заявила управляющий партнер Top Hotel Experts Наталия Розенблюм.

В Российском союзе туриндустрии также отмечают, что игроки рынка прогнозируют в текущем году определенное увеличение тарифов в гостиницах страны.

В декабре 2016 года эксперты компании «Аэроклуб» предсказывали подорожание услуг в пятизвездочных отелях России в 2017-м в среднем на 10 процентов, а в заведениях категорий три и четыре звезды — на 5-7 процентов.