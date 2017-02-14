Правительство Великобритании отклонило петицию за отмену визита Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально отклонила петицию за отмену государственного визита в королевство президента США Дональда Трампа, собравшую 1,8 миллиона подписей. Об этом сообщает The Telegraph.

В заявлении главы кабинета министров говорится, что власти серьезно относятся к мнению тех, кто подписал обращение, однако не поддерживают его. «Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Трампом после того, как будут согласованы сроки и технические детали визита», — говорится в тексте.

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27 января в ходе переговоров Мэй и Трампа в Вашингтоне премьер-министр от имени королевы пригласила американского лидера посетить Великобританию с государственным визитом. Сразу после этого на сайте британского парламента была размещена петиция под названием «Предотвратить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство». В тексте подчеркивалось, что американский лидер может въехать на территорию страны в качестве главы администрации США, но не с государственным визитом. Возмущение авторов обращения вызвали «вульгарные и женоненавистнические высказывания Трампа», которые делают невозможным, по их мнению общение с королевой.

Предыдущий сбор подписей под требованием полностью запретить въезд на территорию страны Трампу начался в Великобритании 8 декабря 2015 года. Автором документа стала жительница Абердина Сьюзан Келли (Suzanne Kelly). Она неоднократно критиковала Трампа за «поведение и разжигание расовой и религиозной ненависти, которые недопустимы в Соединенном Королевстве».