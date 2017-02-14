В Словении появится филиал МГУ

Министр иностранных дел Республики Словения Карл Эрьявец и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий подписали меморандум об общих принципах создания Словенского филиала МГУ. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Филиал создается с целью реализации образовательных программ МГУ и совместных образовательных программ Московского и Приморского университетов (г. Копер, Словения), направленных на подготовку специалистов, для решения задачи развития российско-словенского сотрудничества. Филиал будет обучать русскому языку, славистике, культурологии, истории, математике и целому ряду других направлений, представляющих интерес для жителей Словении и сопредельных государств.

«Филиал будет формировать доверительные отношения между странами. Для Правительства Словении большая честь — открытие филиала такого авторитетного учебного заведения как Московский университет, который может гордиться таким количеством академиков и профессорско-преподавательского состава. Для нас это большая честь и признание», — заявил Эрьявец.

«Мы считаем, что главы наших государств, которые поддерживают это сотрудничество, много делают, чтобы проект состоялся. К нашим филиалам Московский университет относится очень ответственно, у нас всего пять филиалов, которые были открыты по просьбам президентов тех стран. Безусловно, этот филиал должен быть одним из лучших филиалов Московского университета», — добавил Садовничий.

В ноябре прошлого года в городе Копере состоялось подписание Соглашения о создании научно-образовательного центра МГУ на базе Приморского университета, в рамках которого уже началась разработка совместных образовательных программ, предполагающих выдачу двух дипломов — Московского и Приморского университетов. Всего в МГУ шесть филиалов, пять из которых зарубежных: в Ташкенте, Душанбе, Астане, Баку, Ереване.