«Росатом» подал документы на строительство атомной станции в ЮАР

«Росатом» намерен принять участвовать в строительстве АЭС в ЮАР. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы работаем с ними. Все необходимые документы сдали», — сказал он.

В начале февраля 2017 года глава атомного проекта энергетической монополии ЮАР Eskom Дейв Никольс говорил, что основными претендентами на строительство АЭС в ЮАР являются четыре компании из Китая, Франции, России и Кореи. Речь идет о Росатоме, китайской State Nuclear Power Technology, французской EDF и южнокорейской KEPCO, поясняет агентство. Эти компании должны представить свои предложения по сооружению АЭС до 28 апреля.

Осенью прошлого года министр энергетики ЮАР Тина Джомат Петтерсон говорила, что сроки ввода новых энергоблоков в ЮАР могут сдвинуться из-за нехватки финансирования и возможного роста госдолга. Согласно планам правительства республики, первая дополнительная АЭС может быть введена в строй лишь в 2037 году, сообщало агентство Bloomberg. Изначально планировалось сделать это в 2023 году.

В сентябре 2014 года Россия и ЮАР заключили межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике, предусматривающее совместное сооружение до восьми энергоблоков атомных станций.

В марте 2011 года Южноафриканская Республика приняла план развития энергетики, который предусматривает увеличение к 2030 году доли атомной энергии с 5 до 25 процентов путем сооружения новых АЭС. До 2029 года предполагалось построить восемь блоков общей мощностью не менее 9,6 гигаватт.