Юношеская сборная России по хоккею отправила 42 шайбы в ворота команды Турции

Сборная России по хоккею победила сверстников из Турции со счетом 42:0 в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в турецком Эрзуруме. В первом периоде отечественные хоккеисты сумели забросить в ворота соперника 15 шайб, во втором — 12, в третьем — вновь 15.

В следующем матче на турнире россияне встретятся с командой Франции.

Рекорд результативности в официальном хоккейном матче был установлен в сентябре 2008 года. Женская сборная Словакии обыграла девушек из Болгарии со счетом 82:0.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит 12-19 февраля в Эрзуруме.