Хет-трик Капризова принес сборной России по хоккею победу над Швецией

Сборная России обыграла команду Швеции в гостевом матче хоккейного Евротура. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 февраля, в Гетеборге и завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян (1:2, 1:1, 0:1). В составе победителей хет-трик оформил форвард Кирилл Капризов, еще одним голом отметился Максим Карпов. У шведов отличились Оскар Фантенберг и Александер Бергстрем.

В следующем матче, который состоится в воскресенье, 12 февраля, в 14:00 по Москве, россияне сыграют с чехами. Шведы в тот же день встретятся с Финляндией в 17:30.

В турнирной таблице Евротура сборная России после восьми матчей лидирует с 21 очком. Ближайшие преследователи — команда Чехии — имеет в активе 12 баллов.